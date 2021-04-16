2021/04/16 | 14:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

واصلت أسعار النفط العالميـة ارتفاعهـا اليوم الجمعة ، وكانت في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7٪ مع تحسن توقعات الطلب على النفط والتعافي الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة ، ما عوض المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولارا للبرميل في الساعة 0551 بتوقيت غرينتش ،

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط) 28 سنتًا ، أو 0.4٪ ، مرتفعة إلى 63.74 دولارًا للبرميل ، بعد ارتفاعها 31 سنتًا يوم امس الخميس.

ومن المتوقع أن ينمو صافي واردات الصين من النفط الخام لعام 2021 بنسبة 3.4٪ هذا العام مقارنة بعام 2020 إلى حوالي 11.2 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لما ذكرته وحدة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية ، كبرى شركات النفط والغاز.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تواصل الارتفاع بعد هبوط حاد في الايام الماضية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تواصل الارتفاع بعد هبوط حاد في الايام الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).