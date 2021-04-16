القضاء يقرر تسليم الاموال والمصوغات التي عثر عليها في الموصل الى البنك المركزي

2021/04/16 | 14:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قرر مجلس القضاء الاعلى ، التحفظ على مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ثمينة ضبطت تحت انقاض دار في منطقة الشهواني في مدينـة الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي.وقال مجلس القضاء ، في بيان صحفي اليوم الجمعة ، إن " محكمة تحقيق نينوى اعلنت العثور على مبلغ مليون وستمائة الف دولار أمريكي وعملات ذهبية وفضية وسبائك ومقتنيات ذهبية في المنطقة القديمة فيحي الشهواني ، اثناء قيام احدى الحفارات بإزالة انقاض دور المنطقة القديمة".وأضاف أن "الأموال والمواد المذكورة كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية واكياس نايلون ومدفونة بعمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الارض"، مبينا ان "هذه الأموال كان يستخدمها التنظيم الارهابي لتمويل عملياته الإرهابية اثناء انسحابه الى الجانب الايمن من المدينة القديمة"، مؤكدا ان "قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيدا لتسليمها الى البنك المركزي".واعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، امس الخميس، عن العثور على اموال طائلة وذهب وفضة بين انقاض الحرب في الموصل.وقالت الوكالة ، إن "مديرية شرطة محافظة نينوى عثرت على مبالغ مالية كان قد استولى عليها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل ، وخبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة والذي يعرف بديوان المالية ( بيت مال المسلمين )"./انتهى5

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