العثور على أوكار لداعش بداخلها مواد متفجرة في صحراء الرطبة

2021/04/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة (16 نيسان 2021)، العثور على أوكار تابعة لعصابات داعش بداخلها مواد تفجير في عمق صحراء الرطبة.

وذكت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار بالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب من تنفيذ واجب تفتيش في شمال منطقة الرطبة بعمق الصحراء".وأضاف البيان، أن القوة "عثرت على وكر يحتوي على حزامين ناسفين ودراجة نارية، وتم تفجير الوكر ومحتوياته من قبل مفرزة المعالجة".وأشار البيان إلى أن "الفرقة نفسها شرعت بواجب تفتيش اخر في قاطع المسؤولية وعثرت على 3 اوكار متقاربة تحتوي على لابتوب لوحي و أجهزة أتصال مع بطاريات و جهازي موبايل يستخدم للتفجير، حيث تم تفجير الاوكار بعد رفع المواد من قبل مفرزة معالجة الفرقة".

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