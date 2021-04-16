وفيات كورونا تتجاوز 3 ملايين حالة حول العالم

2021/04/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تجاوزعدد وفيات فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين شخص.وبحسب موقع وورلدميتر المتخصص بالمعطيات المتعلقة حول فيروس كورونا، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل وفيات بـ 578 ألفاً و993، ثم البرازيل لـ 365 ألفاً و954، فالمكسيك بـ 211 ألفاً و213.وسجلت الهند 174 ألفاً و335 وفاة بفيروس كورونا في المرتبة الرابعة عالمياً ثم بريطانيا بـ 127 ألفاً و191، فإيطاليا بـ 115 ألفاً و937 وروسيا بـ 104 آلاف و398 ثم فرنسا بـ 100 ألف و73 وألمانيا بـ 80 ألف و141، ثم إسبانيا بـ 76 ألفاً و882 وفاة.وسجلت تركيا حتى 15 أبريل الجاري 35 ألفاً و31.

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