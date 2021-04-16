بينها إصابة شخصين بسبب ’’أركيلة’’.. أحداث أمنية متفرقة في بغداد

2021/04/16 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، الأحداث الأمنية التي وقعت بالعاصمة بغداد في غضون الـ24 ساعة الماضية.

وقال مصدر أمني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "قيام شخص مسلح مجهول يستقل دراجة نارية باطلاق النار على المدعو مواطن يعمل حمال ضمن منطقه مدينة الصدر شمال شرقي العاصمة بغداد، ادى الحادث إلى إصابته بالساق الايمن وتم نقله الى مستشفى الامام علي".

وأضاف، أنه "قيام سائق عجلة نوع خباطة تابعة إلى شركة أعمدة أربيل بدهس المدعو مواطن يعمل موظف في أمانة بغداد اثناء الاستراحة ضمن منطقه العطيفية الشارع العام مقابل محكمة العطيفية، ادى الحادث الى وفاته وتم نقله الى مستشفى الطب العدلي والقاء القبض على الداهس وايداعه التوقيف".

وتابع المصدر الأمني، "بحصول مشاجرة بين طرفين بالات الجارحة، الطرف الأول، عامل بناء والطرف الثاني يعمل في مقهى، بسبب عدم دفع حساب الأركيلة ضمن منطقة مدينة الصدر ادى الحادث الى اصابة الطرفين في انحاء الجسم وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد الصدر".

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