2021/04/16 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص عبرت كتلة النهج الوطني، اليوم السبت، عن استغرابها من مقترح وزير المالية علي علاوي بشأن فرض ضريبة الدخل بأثر رجعي على الموظفين.وقال عضو كتلة النهج الوطني، مازن الفيلي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النهج الوطني تحدد موقفها من مقترح الضرائب وتوجه رسالة للحكومة المركز الخبري الوطني.

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