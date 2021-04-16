مشاجرة بالأسلحة تصيب 4 أشخاص في البصرة

2021/04/16 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، بإصابة أربعة أشخاص نتيجة مشاجرة بالأسلحة في منطقة الطويسة.وقال المصدر، إن “مشاجرة بسبب خلافات شخصية تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة الطويسة في محافظة البصرة، أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص”.وأضاف أنه “تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج”.يشار إلى ان عدداً […]

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