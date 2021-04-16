2021/04/16 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواهب كثيرة برزت في مدينة التآخي والوئام والتي لها حضور فاعل في عالم الغناء والطرب الاصيل، من بين هؤلاء الموهوبين الذين لهم مستقبلا باهرا في هذا المجال الفنان الموهوب احمد نجيب عزت الذي يمتلك صوتا شجيا في اداء المقامات التركمانية والكوردية والعربية، بالاضافة الی الموشحات الدينية، فهو من مواليد 1988 / محلة القورية بمدينة كركوك ..

* كيف تعلمت اصول المقامات في كركوك ؟

- في الحقيقة تاثرت كثيرا بكبار رواد المقامات ولكوني اجيد الغناء، هذا ما دفعني للالتحاق بمركز علي مردان للمقامات في العام 2007 .

* بمن تأثرت في اروقة هذا المركز ؟

- تأثرت بكبار الفنانين من عضاء مركز علي مردان الذين لهم خبرات طويلة في المقامات من بينهم الاستاذ الراحل مقداد محمد عمر رحمه الله .

* دور مركز علي مردان في استقطاب الطاقات الشابة ؟

- لهذا المركز دور كبير في صقل المواهب الشابة ، حيث شاركت في معظم الحفلات لاحياء المقامات من خلال المهرجانات التي اقيمت في مدينة كركوك او خارجها وايضا خارج القطر ، ونتمنى ان يستعيد مركز علي مردان للمقامات عافيته من اجل الاستمرار بنشاطاته و الحفلات التراثية التي من شانها احياء المقامات الاصيلة في هذه المدينة العريقة ..

* المقامات التي يجيدها الفنان احمد نجيب ؟

- اجيد المقامات الفرعية والاصلية، وساواصل في تطوير قابلياتي لكي التحق بالمبدعين من قراء المقامات، ان شاء الله .

* هذه هي أمنيتك ..



ماذا بعد ؟

- أمنياتنا كثيرة ولكن اهمها تكمن في ايلاء الدعم والرعاية للموهوبين من ابناء مدينة كركوك من قبل الحكومة المحلية ، وايجاد ارضية مناسبة في دعم مركز علي مردان التراثي الذي وجد من اجل ابراز الطاقات التي لها مستقبل مشرق في مجال المقامات

* اخيرا ماذا تود ان تضيف ؟

- اقول ان كركوك مدينة التآخي والسلام التي تجمعنا في سبيل تقديم العطاء الفني وإبراز تراثنا من خلال اداء المقامات التي نعشقها ..



ونسعى نحن الموهوبين في الاستمرار في هذا العطاء ..



وشكرا لكم لاستضافتنا في هذا اللقاء الجميل ..

PUKmedia اجرى اللقاء / رزكار شواني

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان احمد نجيب عزت: تاثرت كثیرا بكبار قراء المقام في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان احمد نجيب عزت: تاثرت كثیرا بكبار قراء المقام في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).