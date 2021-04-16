اللجنة المالية: قرار الاستقطاع الضريبي سيء للغاية

2021/04/16 | 15:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب شيروان ميرزا عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، يوم الجمعة، ان فرض ضريبة الدخل، اجراء حكومي الا اذا اعيد القانون الى تعديله.

وكانت وزارة المالية قد اصدرت كتابا بالرقم 880 في 2021/4/13 الخاص بالاستقطاع الضريبي بتوصية العودة للعمل بالتعليمات المالية رقم 1 لسنة 2007.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان فرض ضريبة الدخل، يحمل المواطنين ما لا طاقة لهم به، موضحا، ان القرار سيء للغاية، خاصة في الظروف الراهنة وبعد رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

واضاف: ان القرار حكومي، ولا يستطيع مجلس النواب التدخل، الا اذا اعيد القانون الى المجلس لاجراء التعديلات عليه.

PUKmedia خاص

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