النائب السهيل: نعلن رفضها القاطع لاي ضرائب تفرض على الموظفين الان او مستقبلا

2021/04/16 | 15:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد رئيس رئيس كتلة وطن النيابية هشام عبد الملك السهيل، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لاي ضرائب تفرض على الموظفين الان او مستقبلا.واعتبرت الكتلة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “مقترح وزير المالية لفرض ضرائب على الموظفين لايمكن القبول به وسيؤدي الى ازمات وكوارث جديدة تصيب النسبة الاغلب من الشعب”.وعدت “المضي بقبول …

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