البرازيل.. وفاة آلاف من الرضع والأطفال بكورونا

2021/04/16 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الدكتورة فاطمة مارينيو، وهي

عالمة أمراض وبائية في جامعة ساو باولو

البرازيلية إن فيروس كورونا تسبب في

وفاة 2060 طفلا دون سن التاسعة، من بينهم

أكثر من 1300 رضيع.

وأكدت مارينيو أن هناك اعتقادا خاطئ

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