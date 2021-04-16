إيران تعلن إنتاج أول كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة نطنز

2021/04/16 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس منظمة الطاقة الذرية

الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم

الجمعة، إن طهران بدأت تخصيب

اليورانيوم بنسبة 60 % في منشأة نطنز، بعد

أيام من العطل الذي أصاب هذه المنشأة.

كما أعلن رئيس البرلمان الإيراني

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