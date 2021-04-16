وزارة المالية تصدر توضيحاً بشأن الاستقطاع الضريبي

2021/04/16 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي:

وزارة المالية: الكتاب الذي يحمل توقيع

الوزير علاوي بشأن الاستقطاع الضريبي

جاء تطبيقاً لأحكام المادة 34 فقرة(ج)من

قانون الموازنة

وزارة المالية: الاستقطاع الضريبي

المقترح لا يشمل الطبقات ال

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