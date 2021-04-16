2021/04/16 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الكتاب الذي يحمل توقيع الوزير بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تصدر توضيحاً بشأن الاستقطاع الضريبي المركز الخبري الوطني.

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