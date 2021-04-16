مدرب اربيل: نقاط مواجهة الكرخ ستمنحنا المنافسة

2021/04/16 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد الجهاز الفني لفريق اربيل :" ان نقاط مواجهة الكرخ ستكون مهمة وحاسمة في لائحة الترتيب ".وقال المدرب المساعد لفريق اربيل اسامة علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان مباراة غد امام الكرخ مباراة مهمة بالنسبة لمصيرنا في المسابقة ، والنقاط الثلاث ستخرجنا بشكل نهائي من منطقة الهبوط ، بل ستدفعنا للمنافسة على الثلث الاول من اللائحة ، وبالتالي نرى ان المباراة مفصلية ".وبين :" ان فريق الكرخ فريق مميز جدا ومستقر اعتمد على الوجوه الشابة ونجح في ذلك المدرب السابق الراحل كريم سلمان واليوم يقود الفريق مدرب محنك بحجم المدرب ثائر احمد ، وبالتالي المباراة ليست سهلة اطلاقا ".واضاف :" ان فريق اربيل عازم على خطف نقاط المباراة التي تقام في ملعبه ، رغم ان الكرخ فريق جيد ، لكن في نظام الدوري على صاحب الارض ان يحرص على النقاط في المباريات التي تقام في ملعبه" ، لافتا :" ان الفريق يفتقد لخدمات لاعبين هما ايفان خالد للايقاف و المحترف الكرواتي ايفور بسبب الاصابة ".يشار الى ان اربيل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة ، فيما يحتل الكرخ المركز العاشر برصيد 33 نقطة./انتهى

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