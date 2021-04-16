2021/04/16 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / حذرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، وزارة المالية من الالتفاف على قرار مجلس النواب عدم فرض ضرائب جديدة على رواتب موظفي الدولة .وقالت عضو اللجنة النائبة انعام الخزاعي :" بالرغم من قرار البرلمان الغاء ضريبة الدخل على الموظفين بعد حذف المادة 20 من قانون الموازنة لاجل تجنب انزلاق الاقتصاد الى ركود تضخمي ، تفاجأنا بكتاب وزارة المالية في 13/4/2021 والمرقم 880 والموجه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي يوصي بالاستقطاع الضريبي والعودة للعمل بالتعليمات المالية رقم (1) لسنة 2007 ".وحذرت الخزاعي ،في بيان صحفي ، وزارة المالية من الالتفاف على قرار مجلس النواب والتمادي والمساس بحقوق المواطنين ، مبينة ان " اعادة تفعيل الضرائب على اجمالي دخل الموظفين تمثل سرقة واضحة ، وتوجه ضربة جديدة للاقتصاد والمواطن وجميع الشرائح الاخرى التي تعتمد على دخل الموظف في كسب قوتها اليومي المستهدف بشكل خطير".واضافت :" ان قرار رفع سعر صرف الدولار استقطع فعليا اكثر من 20% من دخل المواطن ، والقيام باستقطاع ضريبي اخر يعني سرقة قرابة نصف راتب الموظف ، وبالتالي نقل الاقتصاد العراقي من حالة الركود الى التضخم الركودي "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومـي : فرض الاستقطاع الضريبي سرقة لرواتب الموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومـي : فرض الاستقطاع الضريبي سرقة لرواتب الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).