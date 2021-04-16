نائب : نرفض مقترح وزير المالية بالاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين

2021/04/16 | 15:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

رفض النائب عن كتلة سائرون النيابية صادق السليطي اليوم الجمعة ، مقترح وزير المالية بشأن الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين “.

وقال السليطي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان المضي بهذا المقترح يدخل بسياسة تجويع الموظف لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع سعر الدولار وزيادة الالتزامات المالية على المواطنين بشكل عام ومع استقرار نسبي باسعار النفط فلن نقبل بالمضي باي استقطاع على رواتب الموظفين والعقود”.

واشار الى ان” هذا الاستقطاع الضريبي ورد من الحكومة في قانون الموازنة وتم الغاءه من قبل اعضاء مجلس النواب ولن نسمح بتطبيق هذا المقترح مطلقاً ، وان اعادة تطبيقه بصلاحيات مجلس الوزراء ستكون له ابعاد سلبية”.

واكد ان” اعضاء مجلس النواب سيتخذون الاجراءات القانونية والدستورية بمحاسبة من يمضي بهذا الاجراء غير المدروس”.

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