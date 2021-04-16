نائب: الاستقطاع الضريبي هو الحرب المعلنة على قوت الشعب

2021/04/16 | 15:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رأى النائب كاظم الصيادي، الجمعة، أن الاستقطاع الضريبي هو الحرب المعلنة على قوت الشعب.

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