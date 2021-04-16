2021/04/16 | 15:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة كشف المطرب المصري، أحمد سعد، حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال، عندما كان الضحية الأولى لبرنامج المقالب “رامز عقله طار”.وقال أحمد سعد، في تصريحات صحفية، “لم أكن أعلم بأن هذا البرنامج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقالب رامز جلال تمثيل أم حقيقة..



أحمد سعد يكشف ذلك المركز الخبري الوطني.

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