العثور على كنز دفنه داعش تحت الأرض في الموصل.. والقضاء العراقي يقول كلمته

2021/04/16 | 15:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الجمعة، أن المبالغ المالية الضخمة والقطع الذهبية، التابعة لتنظيم داعش والتي عثر عليها تحت أنقاض المدينة القديمة في الموصل، ستعاد للبنك المركزي.

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