رغم تطعيمهم ضد الفيروس.. الولايات المتحدة تعلن إصابة 5800 شخص بكورونا

2021/04/16 | 15:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على

الأمراض والوقاية CDC، إصابة حوالي 5800

شخص، من أصل 77 مليون، بفيروس كورونا

المستجد، رغم حصولهم على اللقاحات

المضادة له.

وقال متحدث باسم المراكز إن غالبية

هؤلاء الأ

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