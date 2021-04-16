2021/04/16 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المالية ترد على علاوي: تعكزكم على المادة 34 لا علاقة له بضريبة الدخل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية ترد على علاوي: تعكزكم على المادة 34 لا علاقة له بضريبة الدخل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية ترد على علاوي: تعكزكم على المادة 34 لا علاقة له بضريبة الدخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).