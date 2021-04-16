المدير الرياضي السابق لبرشلونة يتحدث عن مستقبل ميسي

2021/04/16 | 15:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، أندوني زوبيزاريتا، على أن نجم “البارسا”، ليونيل ميسي، يعرف جيدا ما يريده بشأن مستقبله مع النادي الكتالوني.وعلق زوبيزاريتا، على مستقبل ميسي خلال تصريحات لراديو كتالونيا، قائلا: “ميسي لديه الحق في التفكير وتقرير مصيره، ورئيس النادي (خوان لابورتا) أكد على بذل أقصى ما لديه لكي يستمر ميسي […]

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