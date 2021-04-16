لأحل التي حاورتني ،،،،، - منصور الريكان

2021/04/16 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1لأجل التي حاورتني أسامرهابعشق الليالي بالوجد والكلام المبجلْبحيائها تقول لا تسلْأبوح لها بسر الرؤى وكيف الغيوم تنتابنيْوكيف يسري بدمي وهجها أناشدها كيف سر الليالي وما بدا من قبلة هائمةْتقول تعال تفيأ الآن ظلّيْ وسطّر حكاياتك النائمةْأنا أوقظ العشق فيها وتهمس بي لا تقلْالمرايا مراسيل حب لصدى صوتها كالنعاسْوأصرخ ها أنا يا ناسْالمدى واسع وحيرتي أنا ......





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