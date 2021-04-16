الدولة الوطنية وتحالف اليسار الديمقراطي - لطفي حاتم

2021/04/16 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم تمر النظم السياسية في الدول العربية بحقبة تاريخية ملتبسة ويعود سبب الالتباس الى كثرة من العوامل السياسية – الاقتصادية منها عوامل يشترطها تطور نظمها السياسية الملكية منها –والجمهورية، ومنها كثرة النزاعات الاجتماعية والتدخلات الخارجية وما أنتجته من تبدلات كثيرة، ومنها تراجع طبقات اجتماعية وصعود طبقات أخرى.انطلاقاً من التبدلات السياسية – الاجتماعية الجارية في الدول العربية أسعى الى متابعتها اعتما ......





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