شخصيات بارزة من أنصار الحزب الشيوعي , الرفيق أبو عامل . - أمير أمين

2021/04/16 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أمير_أمين لابد من الكتابة عن شخصية بارزة من الشخصيات الشيوعية القيادية التي برزت في حركة انصار الحزب الشيوعي العراقي , خاصة ونحن في ذكرى رحيله الثالثة عشر..إنه القائد العسكري لقوات الانصار وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي النصير المقدام سليمان يوسف اسطيفان بوكا , أبو عامل المولود في القوش عام 1925 والذي ينحدر من عائلة كادحة , درس ابو عامل المرحلة الابتدائية في القوش وبعدها صار طالباً في دار المعلم ......





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