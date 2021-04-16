المالية العراقية تعلق على استقطاع ضريبي بأثر رجعي: لمجلس الوزراء صلاحية إلغائه

2021/04/16 | 16:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، بياناً توضيحياً بشأن الاستقطاع الضريبي، أوضحت فيه أنها تعمل على تطبيق كافة القرارات والنصوص الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2021 التي صوت عليها مجلس النواب.وأضافت المالية العراقية في بيان، …

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