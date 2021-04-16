المالية النيابية توضح بشأن الاستقطاع الضريبي

2021/04/16 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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اطلعنا على بيان الإخوة في وزارة المالية بتعكزهم على المادة ٣٤ ج من قانون الموازنة لإعادة العمل بقانون ١١٣ لسنة ١٩٨٢ بخصوص الضريبة على راتب الموظف الكلي و هنا نود أن نوضح للاخوة في وزارة المالية أن استخدام هذه المادة غير دقيق و لا يعطي الحق بما ذهبت له الوزارة في كتابها المنشور كون نية المشرع في هذه المادة هو الغاء الإعفاءات الجمركية و الضريبية المتعلقة باستيراد البضائع و السلع الصادرة بقرارات لمجلس الوزراء و ليس لها أي علاقة بضريبة الدخل الخاصة بمدخول الموظف أو راتبه لذا اقتضى التنويه

النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية النيابية

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