درون “الصياد”..اضافة جديدة للدفاع الروسي بحلول عام 2024

2021/04/16 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /متابعة يتوقع أن يبدأ تزويد الجيش الروسي بدرونات “الصياد” الضاربة بحلول عام 2024.صرح بذلك نائب رئيس لجنة الصناعة العسكرية الروسية، أندريه يلتشانينوف في حديث أدلى به يوم 13 أبريل لصحيفة “روسيسكايا […]

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