البرلمان يرد على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي للرواتب

2021/04/16 | 16:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]رد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، يوم الجمعة، على بيان وزارة المالية حول الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين.

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