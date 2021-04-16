معارضو المجلس العسكري في ميانمار يشكلون حكومة ظل

2021/04/16 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معارضو المجلس العسكري في ميانمار يعلنون تشكيل حكومة ظل

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