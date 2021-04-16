2021/04/16 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعربت دولة الكويت، اليوم الجمعة، عن ادانتها لإستهداف مطار أربيل الدولي، وهجوم الحبيبية الإرهابي، فيما أكدت تضامنها مع العراق.وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نقلته “كونا”، واطلع عليه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت تدين هجومي أربيل والحبيبية وتؤكد تضامنها مع العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تدين هجومي أربيل والحبيبية وتؤكد تضامنها مع العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تدين هجومي أربيل والحبيبية وتؤكد تضامنها مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).