2021/04/16 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم الجمعة، عن تسجيل 7561 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الحالات التي تماثلت الشفاء بلغ 6515، فيما بلغت الوفيات 30 حالة جديدة.

واضافت: ان الموقف الوبائي والتلقيحي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كما ورد في الجدول ادناه:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 7561 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 7561 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).