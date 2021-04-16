توفير لوازم وحدة العناية المركزة في 7 محافظات

2021/04/16 | 16:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أنها وبالتنسيق مع السلطات الصحية الوطنية وبالتضامن مع الشعب العراقي، عن توفير لوازم وحدات العناية المركزة لمستشفيات علاج الحالات المصابة بجائحة كورونا في سبع محافظات.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستجابة لعلاج الحالات المصابة بجائحة كورونا ، قدمت المفوضية "23 طقم" من معدات وحدة العناية المركزة مع تركيبها في سبع محافظات وهي أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك والأنبار وديالى وصلاح الدين.

واضافت: ان اطقم وحدة العناية المركزة تتكون من أجهزة التنفس الاصطناعي ، وأسرّة وحدة العناية المركزة الكهربائية، وأجهزة مراقبة الفعاليات الحيوية، وأجهزة تبخير، ومضخات الحقن، ومضخات التصريف، ومضخات الشفط ومنظمات الأكسجين.



ستخدم معدات وحدة العناية المركزة هذه أسر المجتمع المضيف واللاجئين والنازحين في المحافظات السبع.

واكدت ان المفوضية دعمت منذ بداية الجائحة وبشكل مباشر قطاع الصحة في جميع أنحاء العراق والذي شمل وبسخاء النازحين واللاجئين ضمن الخطط والاستجابات الصحية الوطنية شاكرة سلطات الصحة العامة في إقليم كوردستان العراق والحكومة المركزية في العراق لإدراج اللاجئين ضمن خطة التطعيم الوطنية ولإتاحة الفرصة لهم للوصول إلى مستشفيات علاج الجائحة واجراء اختبارات المسحة.

PUKmedia عن يونامي

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