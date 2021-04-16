مع تخفيض مستوى الفحوصات.. العراق يسجل انخفاضاً في عدد اصابات كورونا

2021/04/16 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق، اليوم الجمعة، انخفاضاً

بعدد اصابات ووفيات كورونا في البلاد،

خلال آخر 24 ساعة ماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 7.561 إصابة جديدة

بفيروس كورونا المستجد، و

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