2021/04/16 | 16:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

احد اهم وظائف البرلمان هي تشريع

القوانين والمصادقة عليها وكذلك مراقبة

اداء الحكومة وتقويمها عن طريق

الاستجواب وان اضطرت الى الاقالة فهو من

حقها، وبالتالي ان البرلمان هو السلطة

ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخالفة الحكومة لتشريعات وقرارات البرلمان .. الاستقطاع الضريبي انموذجاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخالفة الحكومة لتشريعات وقرارات البرلمان .. الاستقطاع الضريبي انموذجاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).