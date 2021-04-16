صحة الأنبار توزع إصاباتها الجديدة ’المرتفعة’ بفيروس كورونا

2021/04/16 | 16:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وزعت دائرة صحة محافظة الأنبار، الجمعة، الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في مناطق المحافظة.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (16 نيسان 2021)، إن "الاصابات بفيروس كورونا بلغت (٥٨) إصابة سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار، بواقع:قضاء الرمادي ١٤قضاء الخالدية ٣قضاء العامرية ٧قضاء هيت ٦قضاء حديثة ٢قضاء عنه ١قضاء راوه ١٦قضاء القائم ٢قضاء الرطبة ٧

الشفاء ٢٢"

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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