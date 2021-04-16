2021/04/16 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني فتح “المركز الخبري الوطني” مع وزير التخطيط خالد بتال النجم عدة ملفات في مقابلة مطولة مع الوزير أهما ملفات (التعداد السكاني، والعشوائيات، وسعر صرف الدولار، والعقود الحكومية، وتمكين المرأة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التخطيط يفصّل برفع الدولار والعشوائيات ومعوقات التعداد واستراتيجيات مكافحة الفقر..



مقابلة مطولة المركز الخبري الوطني.

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