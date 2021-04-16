2021/04/16 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

374 مشاهدة

كشف محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، الجمعة، مجموع الموازنة الحقيقي المخصص للمحافظة، مبينا ان المبلغ ليس كما ظهر في الاعلام.

وقال الخفاجي في تصريح لـNRT اليوم، (16 نيسان 2021)، ان "ما ظهر بالاعلام عن أن الموازنة ترليون و300 مليار، بالحقيقة هو 900 مليار، وهي موازنة تشغيلية تتضمن رواتب الموظفين والصيانة وتشغيل الدوائر، والمتبقي هو 300 مليار وهي لموازنة المشاريع".

وأضاف، "طبعا مع 300 مليار من صندوق اعمار ذي قار الذي أقر في الموازنة مؤخرا فالمجموع يصبح 600 مليار (مجموع الموازنة الحقيقي) بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية من الشركات النفطية ومبالغ البترودولار في الترليون و300 مليار الفعلي منه للمشاريع".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يكشف لـNRT مجموع الموازنة 'الحقيقي' المخصص للمحافظة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يكشف لـNRT مجموع الموازنة 'الحقيقي' المخصص للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).