الدهلكي: وزير المالية عبء على الشعب وحان الوقت لوضع حد لسياسته الخاطئه

2021/04/16 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استغرب عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، اصرار وزير المالية علي علاوي، على المضي في موضوع الاستقطاع من رواتب الموظفين في طريق إصلاحاته غير المنطقية، مشيرا الى ان وزير المالية أصبح وجوده عبء على الشعب العراقي والدولة العراقية وحان الوقت لوضع حد له و سياسته الخاطئه في أقرب جلسة لمجلس النواب.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “قضية الضرائب على رواتب الموظفين أثيرت سابقا في مراحل إعداد الموازنة وتم التصويت على إسقاطها بشكل نهائي، على اعتبار أن راتب الموظف خط احمر لا نقاش فيه واستقطاعها يعرض الموظف الى انخفاض مزدوج خلال مدة لا تتجاوز الأربعة اشهر، بالتالي فان التوصية التي تقدم بها وزير المالية في قضية الاقتطاع من رواتب الموظفين هي توصية مردودة على صاحبها واذا ما اراد الاستقطاع ليذهب و يتنازل عن راتبه ويترك قوت المواطن البسيط بعيدا عن مغامراته غير المنطقية”.

واضاف الدهلكي، ان “رئيس الوزراء بحال اراد استكمال حكومته الى الفترة المتبقية من عمرها بشكل متوازن وبما يوفر الارضية المناسبة لإجراء الانتخابات فهو مطالب بإعفاء وزير المالية الذي كان وما زال وسيبقى عنصر إضعاف للحكومة ومثير للازمات ليس اكثر”، مشددا على انه “بحال عدم اتخاذ رئيس الحكومة اي اجراء بحق وزير المالية فان مجلس النواب سيكون له موقف واضح وحاسم في هذا الشأن”.

ولفت الى ان “وزارة المالية ووزيرها يبحثون عن المغالطات في تبرير تلك القرارات فهي تشير الى المادة 34 ج من الموازنة في خطوة الاستقطاع رغم انها تعنى بضرائب البيع والشراء والجمارك في وقت ان المادة المعنية في استقطاعات الرواتب كانت المادة 20 من الموازنة وتم اسقاطها بالتصويت داخل قبة البرلمان”.

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