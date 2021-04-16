2021/04/16 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

الكثير من الحضارات القديمة كان السبب

الرئيس لاندثارها وتفكك عظمتها هو

الاستهانة بالبيئة، واهمالها لمصادر

التنوع البيئي.

الوضع لم يختلف في العراق وكأن التاريخ

يعيد نفسه، فبيئة العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف نحمي بيئة العراق ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف نحمي بيئة العراق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).