صحة الرصافة توزع الإصابات الجديدة وحالات الشفاء من فيروس كورونا

2021/04/16 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 975 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية، مشيرا الى شفاء 1449 حالة جديدة.

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وقال الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا" موزعة كالتالي:

675 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الثاني 149 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 294 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 103 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة 93 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 24 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 77 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 57 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 66 حالة من خلال الرصد الوبائي

239 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

36 حالة في مدينة الصدر موزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية

/حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55

حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 11

19 حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .

10حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954

18حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

24 حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها

12 حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة

9 حالات في الحسينية محلة / كميرة / الانصار / 222

11 حالة في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

17 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .

12 حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط

7 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .

7 حالات في منطقة الصليخ .

9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء

5 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون

8 حالات في منطقة الضباط

6 حالات في حي القاهرة

5 حالات في منطقة البياع

4 حالات في منطقة الكريعات

9 حالات في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332

وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 127077 توفي منهم 1596 للاسف فيما اكتسب الشفاء 111751 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13730".

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1449 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة

واضاف ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :

198 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر

29 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.

57 حالة شفاء في منطقة النهروان.

164 حالة شفاء في منطقة البلديات

52 حالة شفاء في منطقة الاعظمية

53 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة

93 حالة شفاء في حي الزعفرانية

92 حالة شفاء في منطقة الشعب

54 حالة شفاء في حي اكد

47 حالة شفاء في منطقة الأمين

79 حالة شفاء في منطقة العبيدي

45 حالة شفاء في منطقة الحسينية

87 حالة شفاء في منطقة المدائن

42 حالة شفاء في منطقة الضباط

51 حالة شفاء في منطقة جميلة

53 حالة شفاء في منطقة المشتل

49 حالة شفاء في منطقة المستنصرية

42 حالة شفاء في منطقة حي اور

43 حالة شفاء في منطقة المعامل

49 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 111751 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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