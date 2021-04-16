صحة الرصافة توزع الإصابات الجديدة وحالات الشفاء من فيروس كورونا

أعلن مدير عام صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 975 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية، مشيرا الى شفاء 1449 حالة جديدة.
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وقال الساعدي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 نيسان 2021)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 1214 اصابة جديدة بفيروس كورونا" موزعة كالتالي:
675 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الثاني 149 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 294 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الأول 103 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 93 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 24 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 77 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الاعظمية 57 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الثاني 66 حالة من خلال الرصد الوبائي
239 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
36 حالة في مدينة الصدر موزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية
/حي طارق / جميلة / ق51 / / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 544 / و 54 /55
حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 11
19 حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .
10حالات في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 / 954
18حالة في النهروان / الزراعي / حي الوحدة
24 حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها
12 حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / مشروع الوحدة
9 حالات في الحسينية محلة / كميرة / الانصار / 222
11 حالة في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12
17 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .
12 حالة في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين / الثانية / الامين الاولى / نواب ضباط
7 حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / 730 .
7 حالات في منطقة الصليخ .
9 حالات في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء
5 حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون
8 حالات في منطقة الضباط
6 حالات في حي القاهرة
5 حالات في منطقة البياع
4 حالات في منطقة الكريعات
9 حالات في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332
وأضاف الساعدي أنه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 127077 توفي منهم 1596 للاسف فيما اكتسب الشفاء 111751 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 13730".
ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".
وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 1449 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة
واضاف ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية :
198 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر
29 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ.
57 حالة شفاء في منطقة النهروان.
164 حالة شفاء في منطقة البلديات
52 حالة شفاء في منطقة الاعظمية
53 حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة
93 حالة شفاء في حي الزعفرانية
92 حالة شفاء في منطقة الشعب
54 حالة شفاء في حي اكد
47 حالة شفاء في منطقة الأمين
79 حالة شفاء في منطقة العبيدي
45 حالة شفاء في منطقة الحسينية
87 حالة شفاء في منطقة المدائن
42 حالة شفاء في منطقة الضباط
51 حالة شفاء في منطقة جميلة
53 حالة شفاء في منطقة المشتل
49 حالة شفاء في منطقة المستنصرية
42 حالة شفاء في منطقة حي اور
43 حالة شفاء في منطقة المعامل
49 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء
واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".
وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".
وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 111751 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".
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