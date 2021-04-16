الاتحاد الأوروبي قد لا يجدد عقود اللقاحات مع أسترازينيكا وجونسون آند جونسون

2021/04/16 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أعربت وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه رانشر عن اعتقادها أن الاتحاد الأوروبي لن يجدد، "على الأرجح"، عقود لقاحات كورونا مع شركتي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، في الوقت الذي يعطي فيه التكتل أولوية للقاحات أخرى.وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، يأتي تصريح الوزيرة عقب إعلان المفوضية الأوروبية في وقت سابق الأسبوع الجاري أنها تجري محادثات مع شركتي فايزر وبيونتك من أجل الحصول على جرعات إضافية من لقاحهما المشترك حتى عام 2023.يشار إلى أن لقاح فايزر يستخدم تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (الرنا) وقالت المفوضية إنها سوف تركز على هذه التقنية في تخطيطها.وقالت الوزيرة الفرنسية عبر قناة "بي اف ام" التلفزيونية اليوم الجمعة: "لم يتم اتخاذ قرار حتى اليوم، ولكن يمكنني القول إننا لم نبدأ مناقشات مع أسترازينيكا أو جونسون آند جونسون بشأن عقد آخر، في حين أننا بدأنا بالفعل مناقشات بشأن عقود مع بيونتك وفايزر ومودرنا".

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