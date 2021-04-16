أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب تصدر بياناً بشأن العمليات الإرهابية في بغداد وأربيل

2021/04/16 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الجمعة بيانا بشأن العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينتي بغداد وأربيل مؤخرا. وقالت الأمانة في بيانها إنه "تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الإعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في مدينتي بغداد وأربيل بجمهورية العراق وأودت بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين من المدنيين الأبرياء".وأضاف البيان أن "الأمانة العامة إذ تترحم على أرواح الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل لتعرب عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لضرب النسيج الاجتماعي وتقويض الأمن والاستقرار في البلاد".وتابع :"وإذ تعرب الأمانة العامة للمجلس عن إكبارها للأدوار المتفانية التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية، فإنها تعلن عن تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير البناءة التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".وأشار البيان الى أن "الأمانة العامة تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته".

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