القلب هو الطريق - عبدالجبار الرفاعي

2021/04/16 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي مسارُ القلبِ غير مسارِ العقلِ التساؤلي التشكيكي الذي لا يهدأ.



طريقُ القلب أ-;-قصرُ وأ-;-سهل وأ-;-جمل الطرق إ-;-لى الله، وأ-;-سرعُها حضورًا في ملكوته، طريقُ القلب يجعل الدينَ مُلهِمًا للمحبة والنور والفرح.



‏هذا طريقٌ يعرفه ذوو التجارب الروحية، وهو منبعُ طمأ-;-نينة القلب وسكينة الروح والسلام الذي يعيشونه في حياتهم.



الإيمانُ نورٌ يكشفُ للإنسان وجودَ الله ويوصله به، ويشكّلُ الم ......





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