القلب هو الطريق - عبدالجبار الرفاعي

#عبدالجبار_الرفاعي مسارُ القلبِ غير مسارِ العقلِ التساؤلي التشكيكي الذي لا يهدأ.
طريقُ القلب أ-;-قصرُ وأ-;-سهل وأ-;-جمل الطرق إ-;-لى الله، وأ-;-سرعُها حضورًا في ملكوته، طريقُ القلب يجعل الدينَ مُلهِمًا للمحبة والنور والفرح.
هذا طريقٌ يعرفه ذوو التجارب الروحية، وهو منبعُ طمأ-;-نينة القلب وسكينة الروح والسلام الذي يعيشونه في حياتهم.
الإيمانُ نورٌ يكشفُ للإنسان وجودَ الله ويوصله به، ويشكّلُ الم ......
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