أزمة أوكرانيا وتاثيرها على صفقات تركيا مع روسيا في سوريا - دانييلا القرعان

2021/04/16 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دانييلا_القرعان جاءت الأزمة الأوكرانية لتضيف ساحة خلاف جديدة بين روسيا وتركيا، بعد سوريا وليبيا وأذربيجان، ولكن الموقف التركي في الازمة الأوكرانية سيكون أكثر حرصا عما كان عليه الحال في هذه الازمات، بالنظر لحساسية المسألة الأوكرانية لموسكو.وتتعامل روسيا مع أوكرانيا باعتبارها حديقتها الخلفية، كما تعتبر نفسها وصية على الأوكرانيين المتحدثين بالروسية، وتستخدمهم كأداة ضغط على كييف.هل تكرر تركيا في أوكرانيا ما ف ......





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