2021/04/16 | 17:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين-(أ ف ب) – تلقّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، بعد أكثر من أسبوعين من توصية السلطات الألمانية باستخدامه حصرا للأشخاص البالغة أعمارهم 60 فما فوق.وقالت الزعيمة البالغة 66 عاما في تغريدة نشرها الناطق باسمها شتيفن زايبرت “من دواعي سروري أنني تلقيت أول تطعيم باستخدام أسترازينيكا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشارة الالمانية ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشارة الالمانية ميركل تتلقى الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).