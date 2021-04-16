قائد في الحشد يتهم الديمقراطي الكوردستاني بالهجوم الصاروخي على سهل نينوى (فيديو)

2021/04/16 | 17:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهم القيادي في الحشد الشعبي وعد القدو، الجمعة، مسؤولية الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن الهجوم الصاروخي على مواقع الحشد الشعبي في سهل نينوى.

وقال القدو في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT عربية، اليوم (16 نيسان 2021)، ان "الصواريخ التي انطلقت من المرتفعات المطلة على سهل نينوى تتمركز فيها قوات البيشمركة الكردية".

وطالب "القدو رئيس الوزراء بالتدخل وسحب القوات الكوردية الى المناطق التي كانوا يتمركزون فيها قبل عام 2003 ".

وعد القدو يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهجوم سهل #نينوى#NRT_عربية pic.twitter.com/t73mQ759sn

— NRT عربية (@ArabicNrt) April 16, 2021

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