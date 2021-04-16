طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، المواطنين بشأن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات حالياً يعد أمراً طبيعياً”.
وبينت، أن “الانخفاض يحصل كل عام خلال هذه المدة التي تمثل الانتقالة من الموسم الزراعي الشتوي والتهيئة للموسم الزراعي الصيفي”.
التالي
منذ ساعة واحدة
الصحة تسجل 7561 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ 6 ساعات
النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي “البصرة”
منذ 6 ساعات
الرافدين: فروعنا استقبلت اعداداً كبيرة لترويج الحصول على شقق بسماية
منذ 22 ساعة
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 1139 المسجلة اليوم بكورونا
منذ يوم واحد
الصحة تصدر توضيحا بشأن تلقي اللقاح للمصابين سابقا بـ كورونا
منذ يوم واحد
الصحة تسجل 7810 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق
منذ يوم واحد
النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي “ميسان”
منذ يوم واحد
النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي “الانبار”
منذ يوم واحد
الصحة تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا
منذ يومين
صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 985 المسجلة اليوم بكورونا
مقالات ذات صلة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية تطمئن بشأن انخفاض مناسيب دجلة والفرات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية تطمئن بشأن انخفاض مناسيب دجلة والفرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).