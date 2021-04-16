الموارد المائية تطمئن بشأن انخفاض مناسيب دجلة والفرات

2021/04/16 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، المواطنين بشأن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات حالياً يعد أمراً طبيعياً”.

وبينت، أن “الانخفاض يحصل كل عام خلال هذه المدة التي تمثل الانتقالة من الموسم الزراعي الشتوي والتهيئة للموسم الزراعي الصيفي”.

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