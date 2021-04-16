ليفربول يبحث عن بديل لصلاح

2021/04/16 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع كشفت وسائل إعلام إسبانية عن اهتمام ليفربول الإنجليزي بإعادة مهاجم أتلتيكو مدريد لويس سواريز، كبديل للمصري الدولي محمد صلاح.وقالت إنه" رغم تفضيل سواريز البقاء في الدوري الإسباني، إلا أن عقده لا يشمل أي بنود تمنعه من الرحيل عن أتلتيكو مدريد".وأشارت إلى أن"ليفربول هو النادي الوحيد الحريص على جذب سواريز، ليكون بديلا لصلاح ان ترك "الريدز" هذا الصيف".وتابعت ان "من بين الخيارات المتاحة أمام سواريز أيضا، اللعب في "إنتر ميامي"، إن فكر بالانتقال للدوري الأميركي، حسبما ذكر موقع "غيف مي سبورت" الرياضي".

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